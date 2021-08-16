В ЕС с просроченным техосмотром можно въезжать только в три страны: какие именно

В ЕС с просроченным техосмотром можно въезжать только в три страны: какие именно

Это возможно, если срок действия проведения ТО прошел до июня.

В Европейском Союзе с просроченным техосмотром автомобиля можно въезжать только в Чехию, Мальту и Италию.

Об этом сообщает сайт CT 24.

ЕС принял директиву, согласно которой страны могут позволять водителям управлять автомобилями с просроченным ТО на 10 месяцев. Однако ее приняли только три упомянутых выше государства.

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В Чехию, Мальту и Италию можно заехать, если срок действия проведения техосмотра истек до июня этого года. Однако, например, в Германии или Австрии такой возможности нет.

Чехия была вынуждена продлить срок действия ТО из-за пандемии коронавируса. Однако многие водители не знали, что другие страны не приняли директиву по техосмотру, и вынуждены срочно посещать СТО.

"На основе этой директивы, конечно, вы выиграете потенциальные суды, но это может занять несколько месяцев, а когда вы едете в отпуск, это очень неприятный момент", — сказал председатель профессиональной палаты партии STK Иржи Раймон.

Сейчас на чешских автостанциях сформировались большие очереди для прохождения техосмотра. В стране на всех СТО техосмотр могут ежедневно проходить до 12 000 авто, но этим летом их количество увеличилось до 20 000.

Ранее сообщалось, что МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с определенным новшеством.

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