ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
324
Время на прочтение
1 мин

В ЕС утвердили новые правила для водителей: что известно

ЕС внедряет единые цифровые водительские права и изменяет правила для новичков и пожилых водителей.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
ЕС утвердили новые правила для водителей

Правила для водителей в ЕС / © Pexels

Европейский Союз утвердил обновленные правила о сроке действия водительских прав, медицинских осмотров и особых требований для водителей старше 70 лет. В отличие от начальных анонсов, окончательные нормы оказались более мягкими — в частности, страны будут самостоятельно определять обязательность проверок для водителей старше 70 лет.

Об этом сообщило издание inPoland.

Одно из ключевых изменений — расширение роли семейных врачей. Они получат право (а в отдельных случаях — и обязанность) сообщать органы о состоянии здоровья пациентов, которые по болезни или возрасту могут угрожать безопасности дорожного движения.

Первоначально планировалось ввести обязательный медосмотр для водителей 70+ каждые 5 лет во всех странах ЕС, но после дискуссий от этой идеи отказались. Теперь государства-члены будут самостоятельно решать, внедрять ли такие требования.

Реформа также предусматривает:

  • Единственные цифровые водительские права действительны по всему ЕС.

  • Более долгий испытательный срок для новичков.

  • Получение прав категории B с 17 лет — но ездить можно будет только под наблюдением опытного водителя.

Нововведения должны быть ратифицированы странами ЕС, что считается формальностью. Польша, как и другие государства, имеет три года для принятия окончательного решения.

Напомним, водителей предупредили о рисках неправильной чистки ремня безопасности.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie