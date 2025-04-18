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В ЕС утвердили новые правила для водителей: что известно
ЕС внедряет единые цифровые водительские права и изменяет правила для новичков и пожилых водителей.
Европейский Союз утвердил обновленные правила о сроке действия водительских прав, медицинских осмотров и особых требований для водителей старше 70 лет. В отличие от начальных анонсов, окончательные нормы оказались более мягкими — в частности, страны будут самостоятельно определять обязательность проверок для водителей старше 70 лет.
Об этом сообщило издание inPoland.
Одно из ключевых изменений — расширение роли семейных врачей. Они получат право (а в отдельных случаях — и обязанность) сообщать органы о состоянии здоровья пациентов, которые по болезни или возрасту могут угрожать безопасности дорожного движения.
Первоначально планировалось ввести обязательный медосмотр для водителей 70+ каждые 5 лет во всех странах ЕС, но после дискуссий от этой идеи отказались. Теперь государства-члены будут самостоятельно решать, внедрять ли такие требования.
Реформа также предусматривает:
Единственные цифровые водительские права действительны по всему ЕС.
Более долгий испытательный срок для новичков.
Получение прав категории B с 17 лет — но ездить можно будет только под наблюдением опытного водителя.
Нововведения должны быть ратифицированы странами ЕС, что считается формальностью. Польша, как и другие государства, имеет три года для принятия окончательного решения.
Напомним, водителей предупредили о рисках неправильной чистки ремня безопасности.