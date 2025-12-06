В ЕС вводят аварийные маячки для автомобилей: как это будет работать

В ЕС начали отказываться от знака аварийной остановки

Испания стала пионером по внедрению новых стандартов дорожной безопасности. С 1 января 2026 года автомобили, зарегистрированные в этой стране, больше не будут обязаны возить с собой классические треугольные знаки аварийной остановки . Их функцию переберут на себя компактные проблесковые маячки V16.

Об этом пишет Interia Motoryzacja.

Почему отказываются от треугольников

Причина перемен проста и прагматична — безопасность самого водителя. Чтобы установить треугольник по правилам, вождь вынужден выйти из машины на оживленную трассу и пройти несколько десятков метров, рискуя жизнью. Испанские власти решили устранить этот риск.

Новое устройство V16 – это небольшая лампа на батарейках, которую можно достать из бардачка, не выходя из салона, и просто прикрепить (обычно на магните) на крышу авто через опущенное стекло. Это особенно важно в случае ДТП, когда водитель не может выйти из машины. Она излучает яркий желтый пульсирующий свет, который виден на расстоянии до километра.

Более того, «умные» версии V16 автоматически передают геолокацию сломанного авто спасательным службам, что ускоряет помощь.

Что делать украинцам: собственное авто или аренда

Для украинских водителей есть две новости.

Если вы въезжаете в Испанию на машине с украинской регистрацией, покупать маячок V16 не обязательно . Вы можете продолжать пользоваться стандартным обязательным набором, предусмотренным Венской конвенцией (треугольник, жилет, аптечка). Арендованное авто: Если вы берете машину напрокат в Испании, она будет иметь местную регистрацию. Поэтому перед выездом проверьте наличие лампы V16 в бардачке и расспросите, как использовать. Ее отсутствие может привести к штрафу.

Как это работает в Украине

В Украине пока действуют классические правила. Согласно ПДД (п. 9.10), знак аварийной остановки следует выставлять:

на расстоянии не менее 20 м от транспортного средства в населенных пунктах;

на расстоянии не менее 40 м вне населенных пунктов.

При вынужденной остановке в местах с ограниченной обзорностью знак устанавливается на таком расстоянии, чтобы своевременно предупредить других водителей о препятствии на дороге.

Напомним, на дорогах Испании появилась новая разметка , которая смутила водителей и вызвала немало вопросов. Красная раздельная полоса на дороге должна повлиять на внимательность водителей и снизить количество нарушений.