В ЕС выросли штрафы за отсутствие "Зеленой карты": суммы шокируют водителей

Зеленая карта

Реклама

Поездки на собственном авто в Европу в 2025 году стали значительно рискованнее для украинцев, которые выезжают без действующей «Зеленой карты». Проверки страховых полисов усилили, а новые штрафы в странах ЕС выросли до сумм, способных серьезно ударить по карману.

Об этом сообщил сайт relocate.

В большинстве государств ЕС отсутствие международного страхования означает не только финансовые санкции. Машину могут сразу эвакуировать или временно изъять, а водителю грозят тысячные штрафы — иногда даже уголовная ответственность.

Реклама

Вот что предусмотрено в разных странах Европы:

Польша: 300-8000 злотых (около 2500-65 000 грн), а с 2025 года — до 14 000 злотых. Часто авто задерживают или эвакуируют.

Германия: 250-1000 €, повторное нарушение — до 1800 €. Возможно изъятие прав на 6-18 месяцев и даже заключение до года.

Венгрия: 260-520 € — авто могут конфисковать до момента уплаты штрафа.

Чехия: До 5000 крон (примерно 8000 грн) с задержанием транспортного средства.

Италия: 841-3366 €, возможно изъятие авто до трех месяцев.

Франция: До 3750 €, предусмотрен арест авто.

Испания: До 3000 €, транспортное средство конфискуют до оформления полиса.

Словакия: До 700 € с задержанием авто.

Если авария происходит без страхового полиса, водитель компенсирует все убытки самостоятельно — счет за ущерб имуществу, здоровью или жизни людей может достигать сотен тысяч евро.

В 2025 году на границах Украины и ЕС работают автоматизированные системы проверки «Зеленой карты». Поддельные или недействительные полисы фиксируются мгновенно и приравниваются к их полному отсутствию. Европейские страховые компании называют незастрахованные авто одним из ключевых рисков на дорогах — поэтому контроль усилили максимально.

Водителям также стоит помнить: в Украине «Зеленая карта» активируется только на следующий день после оформления. Поэтому покупка полиса «в очереди на границе» не сработает и не спасет от штрафов.

Реклама

Подход в Европе простой и жесткий: авто без действующего полиса останавливают, эвакуируют, а водителю не вернут машину, пока он не оформит страховку. В Германии и Италии нарушение может иметь еще и уголовные последствия.

Эксперты советуют не рисковать и оформлять «Зеленую карту» заранее, проверив срок ее действия перед выездом за границу.

Напомним, одна из стран Евросоюза решила заменить привычный для всех водителей треугольник аварийной остановки на более эффективное и безопасное устройство. Мы сообщали, кого коснутся изменения и что нужно знать украинским водителям.