В ЕС запретят продажу новых автомобилей на бензине и дизеле: названы сроки

Еврокомиссия приняла "зеленый пакет" предложений, согласно которым после 2035 в Европе будет невозможно приобрести автомобили, которые загрязняют воздух выбросами СО2.
В среду, 14 июля, Европейская комиссия приняла пакет экологических предложений, которые, в частности, предусматривают постепенное сокращение нормы выбросов выхлопных газов. Об этом сообщает агентство Аgerpres со ссылкой на пресс-релиз высшего органа исполнительной власти Евросоюза.
Целью этого "зеленого пакета" является уменьшение выбросов СО2 на 55% к 2030 году, а к 2050 году - загрязнения воздуха оксидом углерода должно быть сведено до нуля.
"Нынешняя экономика ископаемого топлива достигла своих пределов. Нам нужно двигаться к новой модели, которая подпитывается инновациями, чистой энергией и круговой экономикой. Вот почему мы определили, что наша климатическая цель должна быть не только политическим устремлениям, но и иметь юридическую пригодность", — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.
Пакет предложений, принятый Европейской комиссией, предусматривает европейскую государственную политику в отношении климата, энергетики, землепользования, транспорта и налогообложения. Среди важнейших положений — уменьшение до нуля выбросов СО2 в новых автомобилях в Европейском Союзе с 2035, фактически запрещающий продажу новых автомобилей на бензине и дизеле от этой даты.
Чтобы ускорить переход на электрические транспортные средства, исполнительный орган общества предложил уменьшить выбросы CO2 на новых автомобилях на 55% с 2030 года по сравнению с 2021 годом и на 100% — с 2035 года.
Также будет стимулироваться продажа электромобилей и развитие необходимой для них инфраструктуры. В частности, Европейская комиссия предложила ряд законодательных мер, которые потребуют от государств-членов устанавливать общественные зарядные станции вдоль главных дорог на максимальном расстоянии 60 километров друг от друга, начиная с 2025 года.
Как подчеркнули в Еврокомиссии, все эти меры принесут пользу гражданам, уменьшив расходы на энергию и улучшив качество воздуха.
Напомним, ранее автомобильные эксперты назвали лучшие электрические кроссоверы 2021. В списке оказались десять моделей.