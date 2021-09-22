В Европе чаще покупают электромобили: 7,5% общих продаж

В Европе чаще покупают электромобили: 7,5% общих продаж

Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Во втором квартале 2021 года на электромобили пришлось 7,5% общеевропейских продаж.

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, количество регистраций аккумуляторных электромобилей в странах Европейского Союза увеличилось на 231,6%, достигнув 210 298 единиц.

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Таким высоким показателям способствовал существенный рост на всех рынках региона, особенно в Испании (+ 372,7%) и Германии (+357%).

Существенные результаты продемонстрировали плагин-гибриды (PHEV) — 235 730 единиц (+ 255,8%) за три месяца.



Доля автомобилей на традиционных видах топлива остается достаточно большой — 62,2%, из них бензиновых — 41,8%. По сравнению с прошлым годом, продажи дизельных машин в Евросоюзе выросли на 7,8%, а бензиновых — на 25,3%.

Напомним, бывшие в употреблении автомобили украинцы чаще всего переводят на ГБО. Топ-20 моделей.

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