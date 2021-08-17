В Европе могут подорожать подержанные автомобили: как это повлияет на рынок машин с пробегом в Украине

В Европе могут подорожать подержанные автомобили: как это повлияет на рынок машин с пробегом в Украине

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В странах Европейского Союза наблюдается спад продаж новых автомобилей. Как следствие, это может коснуться стоимости машин с пробегом, что может повлиять и на рынок Украины.

К такому выводу пришли специалисты Института исследований авторынка.

По информации AutomotiveNews, в Германии в течение июля продали на 25% меньше новых автомобилей, чем в этот же месяц 2020 года — 236 тысяч новых легковых машин. Это довольно низкий показатель для крупнейшего в Европейском союзе автомобильного рынка. Такая ситуация сложилась из-за проблем в снабжении комплектующих для изготовления автомобилей. В частности, микропроцессоров и аккумуляторов, которые автоконцерны для удешевления конечной стоимости машины закупают в странах Азии.

В Польше также зафиксирован спад продаж новых машин на 10%, если сравнивать с июлем 2020 года. В общем в течение июля поляки приобрели почти 39 тысяч новых "легковушек". Конечно, это повлияло и на импорт и продаж подержанных авто. Ведь чтобы автомобиль появился на вторичном рынке, то есть его продавали подержанным, нужно поменять его на новую машину. Нет продаж новых авто — уменьшается продажа подержанных. Поскольку спрос на автомобили не уменьшается, а их количество на рынке недостаточное — растет цена.

Так, в июле в Польше появилось 204,5 тысячи объявлений продаж автомобилей. Это на 15 600 меньше, чем в июне. Рынок подержанных авто в Польше идет на спад, а средняя цена подержанного авто растет. Сегодня она составляет 20 900 польских злотых (около $ 5375). В июле в Польше зафиксировали самое низкое месячное количество импортируемых подержанных авто из других стран с 2014 года — 82 500. Общая тенденция европейского авторынка в июле — спад продаж как новых, так и подержанных авто.

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Что касается Украины, то в июле зафиксированы сразу два рекорда авторынка: больше всего импортируемых авто за месяц с февраля 2019 года, и новых с января 2014. Больше 90% автомобильного рынка Украины составляют продажи подержанных авто.

Уровень автомобилизации в Украине более чем вдвое меньше среднеевропейского: 250 авто на 1000 человек против 600 машин на тысячу населения в странах Союза. Из-за низкого уровня экономики у украинцев низкая покупательная способность. Как исследовали эксперты Института исследований авторынка, 60% продаж в Украине – это подержанные авто стоимостью 2 – 10 тысяч долларов. Автомобилей на внутреннем рынке не хватает, существует дефицит. Спрос удовлетворяют импортом подержанных авто из-за рубежа.

В июле импорт легковых с пробегом составил 40% от общего количества приобретенных авто в течение месяца. В аналитике вторичного авторынка эксперты доказали, что с увеличением импорта растет и количество внутренних продаж. Украинский авторынок и цены на нем зависят от ввоза подержанных авто из-за рубежа.

Авто с пробегом в странах Союза могут подорожать. Новых авто заводы изготовят меньше, следовательно, и меньше машин попадет на вторичный рынок. Спрос на покупку машин останется на том же уровне, поскольку существует потребность в мобильности. В условиях пандемии COVID-19 желание передвигаться индивидуально, а не на общественном транспорте, наоборот может возрастать. Больше европейцев будут отдавать предпочтение покупке именно подержанного авто.

Автомобилей для экспорта в Украину может стать меньше. А значит будет расти их цена. Чтобы удешевить стоимость авто в Украине, “в ход” могут пойти автомобили с большими пробегами или скрытыми дефектами технического состояния. Например, пострадавшие от недавних наводнений в Европе.

Так временная остановка автомобилестроительных заводов в мире и пандемия COVID-19 может привести к подорожанию подержанных автомобилей в Украине и ухудшению качества машин, которые будут ввозить.

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