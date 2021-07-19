В Европе растет спрос на новые легковые авто: названы топ-5 производителей

Наибольшую покупательскую активность продемонстрировали жители Германии.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам июня 2021 года показал существенный рост.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Отмечается, что в прошлом месяце было реализовано на 10,4% больше новых легковых авто, чем за аналогичный период 2020 года. Кроме того, первый летний месяц стал одним из лучших месяцев нынешнего года — обладателями новых машин стали 1 048 143 европейских жителей.

Так, наибольшую покупательскую активность продемонстрировали жители Германии (+24,5%), Испании (+17,1%) и Италии (+12,6%), а вот во Франции наблюдался существенный спад (-14,7%).

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По итогам первого полугодия, в странах ЕС рынок новых легковых авто вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,2% и достиг почти 5,4 млн. Однако это все еще на 1,5 млн меньше, чем было зарегистрировано в первом полугодии 2019 года. С 27-ми европейских стран наиболее популярная продукция автомобильных компаний в Италии (+51,4%), Испании (+34.4%), Франции (+28,9%) и Германии (+14,9%).

Относительно списка автопроизводителей, то на первом месяце по итогам первого полугодия концерн Volkswagen, реализовавший 1 506 533 новых авто (+29,6%). На втором месте расположился концерн Stellantis с результатом 1 300 480 машин (+ 33%). Третье место у французской Renault Group, которая привлекла на свою сторону 502 916 покупателей (+10,6%). Замыкают "пятерку" — немецкий BMW Group с показателем 443 636 авто (+31%) и южнокорейский Hyundai, который реализовал 419 139 машин брендов Hyundai и KIA (+41%).

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