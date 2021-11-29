В Европе разрешили использовать автономный автобус на дорогах общего пользования

Беспилотному транспорту разрешили выехать на дороги Франции в сентябре 2022 года.

Еще с начала 21 века фентези фильмы показывали нам, как будет выглядеть транспорт будущего и пока мы еще далеки от этого, но первые толчки уже есть. Французский парламент разрешил тестировать беспилотные автобусы на улицах общего пользования.

Решение открывает путь для беспилотных транспортных средств на дорогах Франции в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в издательстве Newatlas.

Речь идет об автобусе EasyMile EZ10. Это небольшой шаттл, который вмещает 15 пассажиров и может двигаться полностью автономно. В салоне у него есть мягкие сиденья, ремни безопасности, а недавно компания добавила автоматизированный пандус и точки крепления для инвалидных колясок, чтобы пассажиры с ограниченными физическими возможностями могли пользоваться транспортом без проблем.

Чтобы сделать свою машину умнее, компания EasyMile обновила все сенсоры и камеры автобуса, теперь он еще лучше может анализировать ситуацию вокруг себя и быстрее реагирует на препятствия. А для того, чтобы уменьшить энергетическую нагрузку, шаттл получил несколько солнечных панелей, питающих внутреннее оборудование.

Пока это пилотный проект, автобус тестируется на одном участке в медицинском кампусе Oncopole в Тулузе. Там он курсирует между главным входом и парковкой. Всего длина маршрута достигает 600 метров. Это место выбрали не просто так, ведь на этом участке имеет смешанный маршрут движения, по которому проходят велосипеды, пешеходы, автомобили и даже другие автобусы.

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Этот автобус получил автопилот 4 уровня. Это высокий уровень автоматизации, позволяющий транспортному средству работать без человека на борту. Если даже потребуется помощь на маршруте, ее сможет предоставить специалист дистанционно.

Подобные испытания – очень важный шаг в становлении беспилотного транспорта в нашем мире. Поэтому надеемся, что все пройдет по плану и возможно когда-нибудь мы увидим подобные шаттлы в нашей стране.

Недавно компания Tesla обновила свой автопилот, введенный нововведениями в компании.