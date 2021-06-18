В Европе существенно вырос спрос на новые легковые автомобили: названы топ-3 производителей

Лучше всего машины все еще продаются в Германии.

В мае 2021 года регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе показали бешеный рост.

Так, в прошлом месяце было приобретено 891 665 единиц машин, что на 53,4% больше по сравнению с прошлым годом. Однако, результат прошлого месяца по-прежнему намного ниже 1,2 миллиона автомобилей, проданных в мае 2019 года.

На национальных рынках наблюдался значительный прирост объемов, причем наибольший рост продемонстрировала Испания (+177,8%). Три других ключевых автомобильных рынка ЕС также показали хорошие результаты в мае: Франция (+46,4%), Италия (+43,0%) и Германия (+37,2%).

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия — 230 635 авто. На втором месте Италия, где в мае было зарегистрировано 142 730 авто. Замыкает лидирующую тройку Франция, где было реализовано 141 040 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первая строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 2510 78 авто, одновременно рост составил 71,8% по сравнению с прошлогодним маем. На втором месте Stellantis с результатом 199 775 проданных автомобилей, что на 49,1% больше показателя годовой давности. И третий результат у Renault Group — 84 996 (рост +22,5%).

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С января по май 2021 года спрос на новые автомобили в ЕС увеличился на 29,5% и достиг 4,3 миллиона зарегистрированных единиц. Резкое снижение в первые два месяца 2021 было уравновешено повышением в марте, апреле и мае. Каждый из четырех основных рынков этого года показал двузначный процентный рост: Италия (+62,8%), Франция (+50,1%), Испания (+40,0%) и Германия (+12,8%).

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