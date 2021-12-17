В Европе зафиксирован самый низкий показатель продаж новых авто за 28 лет

Показатель продаж новых автомобилей падает пятый месяц подряд.

Европейский рынок автомобилей охватил кризис. Произошел он не потому, что европейцы перестали покупать новенькие авто, а потому, что произошел дефицит новых машин. Этому поспособствовала нехватка комплектующих, чипов и полупроводников.

Как сообщается на официальном сайте ассоциации автомобильных производителей ACEA, по сравнению с 2020 годом продажи новых автомобилей упали на 20,2%. За ноябрь 2021 года европейские водители приобрели 713 346 новых легковушек. Как оказалось – это очень печальная статистика. Такой показатель оказался самым низким за последние 28 лет.

Если более придирчиво подойти к статистике, то падение наблюдалось почти на всех авторынках, включая три крупнейших — Германию (-31,7%), Италию (-24,6%) и Испанию (-12,3%). Французы хоть немного пытались удержаться на плаву, поэтому там падение не столь критическое (-3,2%). Автодилеры Болгарии, Ирландии и Словении хорошо поработали, поэтому в этих странах наблюдался рост продаж новых автомобилей.

Если учесть все данные, то можно заключить, что дефицит комплектующих привел к большим потерям на рынке новых авто ЕС, чем полный локдаун весной 2020 года. Эксперты уверены, что шторм на рынке новых авто будет длиться примерно 2 года. Ведь автопроизводители сегодня вынуждены уменьшать объемы производства и даже приостанавливать заводы.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за ноябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 77 655 машин (-36,5%). Второе место занял Renault с показателем 53 959 автомобилей (-21,3%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 52 681 машину (-20,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (52541 шт. –24,9%) и Toyota (51950 шт. –9,3%).

Интересно, что в Украине в ноябре продажи новых авто наоборот выросли на 11,6%. Дилеры, конечно, имеют проблемы с поставками машин, но это не так сильно чувствуется. Всего за 11 месяцев украинцы приобрели 96,9 тысячи новых авто. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Но нужно быть готовым к тому, что такая идиллия будет длиться не долго, ведь кризис может дойти и до нашего рынка.

Напомним, что серьезный дефицит машин в автосалонах спровоцировал новую схему заработка.