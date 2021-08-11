В Европу на продажу прибыли первые экземпляры электрокроссовера Tesla китайской сборки

Реализация этой модели может начаться уже в августе 2021 года.

В Европу на продажу "доехали" первые экземпляры электрического кроссовера Tesla Model Y китайской сборки.

Об этом сообщает Electrive.

Сначала Tesla планировала начать европейские поставки Model Y как только будет запущена Gigafactory Berlin-Brandenburg, или "Гигафабрика 4" в Германии — сборку компакт-кросса собираются начать там. Однако строительство первого завода Tesla в Европе затянулось: компания столкнулась с множеством проблем, связанных с претензиями экоактивистов, которые пытались запретить вырубку леса, а в мае подожгли строительную площадку.

Так, согласно официальной информации, европейские покупатели, заказавшие Model Y в начале июля, начнут получать машины в сентябре, но сообщается, что доставку могут ускорить. Вероятно, реализация этой модели может начаться уже в августе.

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Раннее ввоз первой партии, а также закрытая премьера для прессы в Берлине, запланирована на 19 августа. Кроме этого, один из клиентов заявил, что уже проинформирован о дате доставки своего кроссовера — это 26 августа.

Добавим, что Tesla Model Y была представлена в 2019 году. Продажи электрокара в США стартували весной 2020 года, а до китайского рынка он добрался в нынешнем году. По плану Tesla, на конвейер берлинской фабрики модель должна встать в конце 2021 года. Кроме этого, завод будет производить аккумуляторы и силовые установки, а через два года там наладят сборку самой дешевой Tesla, хэтчбека с ценой около 25 тысяч долларов.

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