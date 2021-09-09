В Германии презентовали электроскутер, который может заряжаться от электромобиля в багажнике

Для начала он будет продаваться в шести странах.

Бренд Polestar представил на выставке мобильности в Мюнхене необычный электроскутер — Cake Makka Polestar Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, Polestar привез на IAA Mobility 2021 электроскутер, созданный совместно с фирмой Cake — Makka Polestar Edition. Это серийная модель, которая будет выпущена ограниченным тиражом.

Основанный на Cake Makka, Polestar Edition — это модифицированная версия электрического мопеда. Он имеет собственную оптику, черные детали, рамку и крышку аккумулятора, выполненную в собственном оттенка Polestar (снежный матовый), а также задний амортизатор от Öhlins.

Polestar считает электрический скутер идеальным "транспортом последней мили". Он будет постоянно готовым к работе, поскольку может заряжаться в багажнике Polestar 2. Последняя вещь, собственно, и делает его таким уникальным.

Polestar

Так, сначала Cake Makka Polestar Edition будет доступен в Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании, Нидерландах и Швейцарии. Цены на Cake Makka Polestar Edition еще не раскрыты, но обычный Cake Makka стоит от 3 500 евро за модель с максимальной скоростью в 25 км/ч и от 3 800 евро за модель с "максималкой" в 45 км/ч.

Ранее рассказывалось о том, что Honda выпустила электрический скутер за 1,2 тысячи долларов.

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