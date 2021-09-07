В Германии презентовали уникальный электрокар-трансформер, который способен уменьшаться: названа цена

Одного заряда батареи хватает почти 180 км.

Фирма City Transformer из Тель-Авива показала маленький одноименный электрокар-трансформер.

Об этом сообщает Autocar.

Презентация этой модели состоялась на автошоу IAA Mobility в Мюнхене. Так, главной "фишкой" City Transformer является функция сужение колеи: для удобства парковки или для маневрирования в узких местах колеса вместе с арками сближаются, и ширина уменьшается до одного метра. Автомобиль имеет всего два места, расположенных друг за другом.

По замыслу создателей, эта способность поможет сэкономить до 75 процентов пространства на улицах, так как на одном парко-месте могут уместиться до четырех таких автомобилей. Шанс найти свободное место у водителя City Transformer в 10 раз больше — примерно как у мотоциклистов, подсчитали израильтяне.

AutoCar

Для более уверенного передвижения на высоких скоростях колею City Transformer можно увеличить до 1,4 метра, за счет подвижных колес, которые раздвигаются на 20 см с каждой стороны. Колесная база машины при этом не изменяется и составляет 1,8 метра при общей длине City Transformer в 2,5 метра.

Всего машина имеет два электромотора мощностью 7,5 кВт каждый. До скорости 50 км/ч она разгоняется за 5 секунд, а максимальная скорость ограничена отметкой в 90 км/ч. Одной зарядки батарей хватает на 180 км пробега.

По данным Autocar, автомобиль "трансфрмер" оценили в 12 500 евро за базовую версию, правда только на этапе предварительного заказа. Далее к цене добавится еще 3 500 евро. Прием заказов на City Transformer уже открыт.

Ранее рассказывалось о том, что в Германии презентовали еще один электрокар-трансформер.

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