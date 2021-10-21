В Германии судья приказала мужчине продать свой BMW 440i после побега от полиции

Часть денег за автомобиль ему надо будет передать в государственную казну.

23-летнему парню из города Людвигсбург, Германия, дали три месяца, чтобы он продал свой BMW 440i, на котором он пытался скрыться от полиции в апреле. Также ему приказали уплатить несколько штрафов и на год лишили водительских прав.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Водитель BMW развлекался с друзьями на площади, где делал "бернаут" (когда из колес машины из-за пробуксовки выходит много дыма, — прим.). На место происшествия прибыли полицейские, и мужчина решил уйти от них. Офицер пытался следовать за ним, но не смог.

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Погоня стала еще более опасной, поскольку она проходила по улицам города. 23-летнего парня обвинили в том, что он во время побега проезжал через красный свет и тротуары, хотя нарушитель отрицал это в суде.

Однако он признал, что превысил скорость, сказав, что запаниковал, когда прибыли полицейские, и имел стресс из-за пандемии. Суд отдал ему должное за посещение психолога между арестом и вынесением приговора.

Судья все же решила забрать водительские права у него еще на полгода, оставив его без права управлять автомобилем в целом на год. Она также постановила, что у него будет три месяца, чтобы продать свою машину, и он будет обязан передать 7000 евро выручки от продажи в государственную казну. Если он не может продать автомобиль, он будет конфискован.

Ранее сообщалось, что в Киеве судью лишили прав за пьяное вождение.

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