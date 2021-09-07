В Hyundai рассказали об амбициозных планах по выпуску водородных авто

Компания выпустит легковой автомобиль и спорткар, которые будут ездить на топливных элементах.

Компания Hyundai Motor Group обнародовала планы по выпуску водородных транспортных средств.

Об этом сообщает Bloomberg.

К 2028 году автопроизводитель хочет стать первой в мире компанией, у которой все новые коммерческие авто будут работать на батареях или топливных элементах. Также Hyundai работает над некоторыми концептуальными решениями по водородной мобильности, которые можно использовать в портах, на спасательных миссиях и трамваях.

"Наша цель — представить широкий спектр водородных решений для мобильности к 2040 году. Это будут легковые автомобили, специальные транспортные средства, поезда, корабли и городская воздушная мобильность. Мы также хотим расширить использование водородных топливных элементов в различных областях, включая роботов и экологически чистые генераторы", — сказал председатель Hyundai Motor Group Ейсун Чунг.

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Компания планирует стать углеродно-нейтральной до 2045 года, а на основных рынках авто с двигателями внутреннего сгорания перестанет выпускать до 2040-го. Свой новый легковой водородный автомобиль Hyundai планирует представить в 2023 году.

В 2025-м должен выйти спорткар, который будет ездить на топливных элементах. Также сейчас тестируется водородный трактор, и он тоже должен выйти через два года.

Hyundai Motor уже представила некоторые концепты мобильных решений, работающих на топливных элементах. Они создали водородный транспортный грузовик, который может преодолевать более 1 000 километров на одном заряде и использоваться для спасательных или противопожарных миссий. Он также может ездить боком, так называемым "режимом краба".

Автопроизводитель также планирует предоставлять свои решения по топливным элементам для энергетического сектора, включая электроэнергию и отопление для зданий, городских источников энергии и электростанций.

Ранее сообщалось, что в автомобильном мире появился полностью беспилотный электромобиль Hyundai Ioniq 5.

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