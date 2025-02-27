В каких ситуациях нельзя сразу выключать двигатель: автомеханики ответили

В большинстве случаев двигатель можно глушить сразу, даже если вентилятор еще работает. Но если авто работало в сложных условиях, лучше дать ему несколько минут остыть. Это может предотвратить перегрев и продлить срок службы мотора.

Следует ли сразу выключать двигатель после остановки? Этот вопрос интересует многих водителей, особенно в жару. Автомеханики объясняют, что чаще всего глушить мотор сразу можно, но есть ситуации, когда этого делать не стоит.

Об этом пишет Avtopilot.

Современные автомобили оснащены эффективными системами охлаждения, включающими радиатор, вентилятор, термостат и другие компоненты. Электроника контролирует работу вентилятора, и он может работать даже после выключения двигателя, чтобы охладить мотоh/

Однако в определенных условиях следует оставить двигатель на холостых оборотах перед отключением.

Когда следует подождать перед выключением двигателя:

После продолжительного подъема в гору в жару. Если авто испытало значительную нагрузку, двигатель мог перегреться. Несколько минут на холостых оборотах помогут циркулировать охлаждающей жидкости, что снизит температуру.

После скоростной езды или интенсивного движения. Во время движения на высоких оборотах двигатель работает с большой мощностью, что приводит к значительному нагреву. Короткая пауза перед отключением уменьшит риск перегрева.

Бытует мнение, что высокая температура после остановки может повредить головку блока цилиндров. Однако у современных авто имеются дополнительные контуры охлаждения, уменьшающие этот риск.

Напомним, многие водители не знакомы со всеми функциями, имеющими автомобильные ключи. Одна из полезных кнопок на ключах позволяет за несколько секунд найти автомобиль на переполненной парковке, активируя звуковые или световые сигналы.

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