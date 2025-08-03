ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
603
Время на прочтение
2 мин

В каких случаях водитель может пересечь двойную сплошную и не быть оштрафованным: объяснение юриста

Есть ситуации, в которых водитель имеет право пересечь двойную сплошную, избежав наказания.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дорогая

Дорогая / © Pexels

За пересечение двойной сплошной водителями предусмотрены штрафы . Но в законе все же предусмотрены исключения.

Об этом в комментарии «Твоя МАШИНА» рассказал юрист Игорь.

Он объясняет, что ситуация оценивается не формально, а по обстоятельствам. Если линия не видна из-за снега или грязи, штрафовать — это юридическая ошибка. Аналогичная ситуация, когда на дороге авария и объехать ее можно только через разметку.

Правозащитник приводит два примера:

  • во Львове зимой патрульные не оштрафовали водителя, который объезжал сломанный грузовик из-за двойного сплошного. Как отметили в полиции, он действовал в пределах крайней необходимости, а разметки фактически не было видно - ее занесло снегом.

  • в Киеве был и обратный случай. Автомобилист пошел на обгон, хотя дорога была сухой и свободной. Его остановили, выписали 340 гривен штрафа – все по букве закона. А вот если бы он из-за такого маневрирования создал аварийную ситуацию, то наказание могло бы быть строже: до 1445 гривен, а в некоторых случаях даже лишение прав до года.

Также исключения предусмотрены для спецтранспорта – скорой, полиции, пожарной службы, аварийных коммунальных бригад. Да, эта категория транспорта может нарушать разметку, если следует по вызову. Но обязательно должны применяться «маячки» или уведомление о служебной задаче.

«Итак, главное — не то, что разметку пересекли, а как и зачем это сделали. Иногда это нарушение, а иногда просто необходимость», — завершил юрист.

Напомним, граждане Украины за границей могут обменять украинское водительское удостоверение на иностранное без сдачи теоретических и практических экзаменов. Такую возможность регулирует международные договоры о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя, которые уже вступили в силу.

Как отмечается, соответствующие международные договоры уже вступили в силу следующими странами:

  • Испания (с 2010 г.);

  • Италия (с 2016 г.);

  • ОАЭ (с 2021 г.);

  • Турция и Литва (с 2023 г.).

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie