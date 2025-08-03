В каких случаях водитель может пересечь двойную сплошную и не быть оштрафованным: объяснение юриста

Дорогая / © Pexels

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За пересечение двойной сплошной водителями предусмотрены штрафы . Но в законе все же предусмотрены исключения.

Об этом в комментарии «Твоя МАШИНА» рассказал юрист Игорь.

Он объясняет, что ситуация оценивается не формально, а по обстоятельствам. Если линия не видна из-за снега или грязи, штрафовать — это юридическая ошибка. Аналогичная ситуация, когда на дороге авария и объехать ее можно только через разметку.

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Правозащитник приводит два примера:

во Львове зимой патрульные не оштрафовали водителя, который объезжал сломанный грузовик из-за двойного сплошного. Как отметили в полиции, он действовал в пределах крайней необходимости, а разметки фактически не было видно - ее занесло снегом.

в Киеве был и обратный случай. Автомобилист пошел на обгон, хотя дорога была сухой и свободной. Его остановили, выписали 340 гривен штрафа – все по букве закона. А вот если бы он из-за такого маневрирования создал аварийную ситуацию, то наказание могло бы быть строже: до 1445 гривен, а в некоторых случаях даже лишение прав до года.

Также исключения предусмотрены для спецтранспорта – скорой, полиции, пожарной службы, аварийных коммунальных бригад. Да, эта категория транспорта может нарушать разметку, если следует по вызову. Но обязательно должны применяться «маячки» или уведомление о служебной задаче.

«Итак, главное — не то, что разметку пересекли, а как и зачем это сделали. Иногда это нарушение, а иногда просто необходимость», — завершил юрист.

Напомним, граждане Украины за границей могут обменять украинское водительское удостоверение на иностранное без сдачи теоретических и практических экзаменов. Такую возможность регулирует международные договоры о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя, которые уже вступили в силу.

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Как отмечается, соответствующие международные договоры уже вступили в силу следующими странами:

Испания (с 2010 г.);

Италия (с 2016 г.);

ОАЭ (с 2021 г.);

Турция и Литва (с 2023 г.).