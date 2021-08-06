В Киеве BMW X5 разнес два киоска возле ТЦ Piramida: фото, видео

В Киеве BMW X5 разнес два киоска возле ТЦ Piramida: фото, видео

Водитель не справился с управлением, очевидцы говорят, что он был пьян.

В Киеве BMW X5 разнес два киоски возле ТЦ Piramida.

ДТП произошло 6 августа на Осокорках.

Об этом сообщает telegram-сообщество "Киев Сейчас".

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Очевидцы говорят, что мужчина был пьян.

Пострадавших нет, поскольку инцидент произошел около шести часов утра, когда на улице почти не было людей.

Напомним, в Киеве действующая судья совершила ДТП: она протаранила электроопору и врезалась в дерево. По словам очевидцев, от женщины несло алкоголем.

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