В Киеве BMW X5 разнес два киоска возле ТЦ Piramida: фото, видео

Водитель не справился с управлением, очевидцы говорят, что он был пьян.
В Киеве BMW X5 разнес два киоски возле ТЦ Piramida.
ДТП произошло 6 августа на Осокорках.
Об этом сообщает telegram-сообщество "Киев Сейчас".
По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
Очевидцы говорят, что мужчина был пьян.
Пострадавших нет, поскольку инцидент произошел около шести часов утра, когда на улице почти не было людей.
Напомним, в Киеве действующая судья совершила ДТП: она протаранила электроопору и врезалась в дерево. По словам очевидцев, от женщины несло алкоголем.