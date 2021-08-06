В Киеве дерево упало на автомобиль и повредило его: фото

В Киеве дерево упало на автомобиль и повредило его: фото

Происшествие произошло в Соломенском районе столицы.

В Киеве дерево упало на автомобиль и повредило ее.

Событие произошло 6 августа во Соломенском районе столицы.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал фото.

"Совсем нехороший утро оказался для водителя Geely, на машину которого упало дерево. Киев, улица Леваневского, 4", — говорится в заметке под фото.

Стоит отметить, что 6 августа в Киеве ожидаются грозы, днем значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что в случае падения деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284 -74-19.

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