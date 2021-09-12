В Киеве легковушка с пьяным водителем влетел в авто патрульных: правоохранителей госпитализировали (фото)

В Киеве легковушка с пьяным водителем влетел в авто патрульных: правоохранителей госпитализировали (фото)

В крови нарушителя обнаружили 2,67 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень.

В Киеве легковушка с нетрезвым водителем влетела в авто патрульных, правоохранителей госпитализировали.

Авария произошла около четырех утра на бульваре Леси Украинки.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобилем Audi, совершившим наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения.

В его крови обнаружили 2,67 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень.

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в Киеве таксист уснул за рулем. Автомобиль перевернулся. В салоне такси находилась пассажирка.

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