В Киеве мужчина мчался Днепровским шоссе на электросамокате со скоростью 80 км в час: видео

Владелец электротранспорта двигался быстрее некоторых машин.
В Киеве мужчина мчался по автотрассе на электросамокате со скоростью 80 км в час.
Экстремала засняли 21 сентября на Днепровском шоссе.
Об этом сообщил telegram-паблик "Киев без цензуры" и обнародовал видео.
Владелец электротранспорта двигался быстрее некоторых машин.
Подобные случаи на дороге крайне опасны, поэтому автор видео просит власти хоть как-то отреагировать на подобные инциденты и урегулировать правила и для водителей электросамокатов.
В то же время в Украине начали наказывать водителей самокатов, повлекших ДТП. За нарушение правил дорожного движения таких водителей штрафуют и даже приговаривают к условному лишению свободы.
Напомним, ради безопасности участников дорожного движения столичных операторов проката электросамокатов обязали снизить максимальную скорость движения до 20 км/ч.