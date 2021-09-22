В Киеве мужчина мчался Днепровским шоссе на электросамокате со скоростью 80 км в час: видео

В Киеве мужчина мчался Днепровским шоссе на электросамокате со скоростью 80 км в час: видео

Владелец электротранспорта двигался быстрее некоторых машин.

В Киеве мужчина мчался по автотрассе на электросамокате со скоростью 80 км в час.

Экстремала засняли 21 сентября на Днепровском шоссе.

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Об этом сообщил telegram-паблик "Киев без цензуры" и обнародовал видео.

Владелец электротранспорта двигался быстрее некоторых машин.

Подобные случаи на дороге крайне опасны, поэтому автор видео просит власти хоть как-то отреагировать на подобные инциденты и урегулировать правила и для водителей электросамокатов.

В то же время в Украине начали наказывать водителей самокатов, повлекших ДТП. За нарушение правил дорожного движения таких водителей штрафуют и даже приговаривают к условному лишению свободы.

Напомним, ради безопасности участников дорожного движения столичных операторов проката электросамокатов обязали снизить максимальную скорость движения до 20 км/ч.

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