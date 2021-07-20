В Киеве на Подоле остановились трамваи: что случилось (фото, видео)

Задерживается движение трамваев №14 и 18 по ул. Глыбочицкая/Кудрявский спуск, в направлении Контрактовой площади.
В Киеве на Подоле образовалась очередь из трамваев на сотни метров. В пробке застряли более десятка трамваев.
Задерживается движение трамваев №14 и 18 по улице Глыбочицкая/Кудрявский спуск, в направлении Контрактовой площади.
Об этом сообщили в "Киевпастранс".
Как передает РБК-Украина, трамваи не могут продолжить движение из-за аварии, которая произошла на путях около 9:30. На перекрестке возле улицы Студенческой столкнулись легковой автомобиль Suzuki и маршрутка №302.
На место ЧП вызвали полицию.
На Глыбочицкой по неизвестным пока обстоятельствам полностью остановилось движение трамваев.Опубликовано Киев Оперативный вторника, 20 июля 2021
Пострадавших в результате ДТП нет.
Пробка из трамваев образовался между остановками "Сквер Гейдара Алиева" и "Кудрявский спуск". Из-за этого затруднено движение автомобилей в направлении от Воздухофлотского моста на Подол.