В Киеве на Подольском спуске столкнулись несколько авто, движение парализовано: видео

Образовался мертвый затор.

В Киеве на Подольском спуске, возле стадиона "Спартак" произошла ДТП. Там столкнулись несколько авто, движение парализовано в направлении Лукьяновки.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Машины плотно перекрыли дорогу, образовался мертвый затор. Будьте внимательны и осторожны, планируйте маршрут заранее", — говорится в сообщении.

Полиция на месте.

Утреннее # ДТП в Киеве на Подольском спуске, возле стадиона # Спартак: столкнулись несколько автомобилей, движение парализована в сторону Лукьяновки. Тазы плотно перекрыли дорогу, образовалась мертвая пробка. Будьте внимательны и осторожны, заранее планируете свой маршрут. На месте полиция Опубликовано dtp.kiev.ua вторнику, 27 Июль 2021

Напомним, в Бортничах водитель Renault въехал в электроопору. Мужчина только вышел на работу из отпуска и сел за руль пьяным. Пока копы оформляли ДТП, он разулся и уснул на заднем сидении патрульного авто.

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