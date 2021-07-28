В Киеве на Подольском спуске столкнулись несколько авто, движение парализовано: видео

Образовался мертвый затор.
В Киеве на Подольском спуске, возле стадиона "Спартак" произошла ДТП. Там столкнулись несколько авто, движение парализовано в направлении Лукьяновки.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Машины плотно перекрыли дорогу, образовался мертвый затор. Будьте внимательны и осторожны, планируйте маршрут заранее", — говорится в сообщении.
Полиция на месте.
Утреннее # ДТП в Киеве на Подольском спуске, возле стадиона # Спартак: столкнулись несколько автомобилей, движение парализована в сторону Лукьяновки. Тазы плотно перекрыли дорогу, образовалась мертвая пробка. Будьте внимательны и осторожны, заранее планируете свой маршрут. На месте полицияОпубликовано dtp.kiev.ua вторнику, 27 Июль 2021
Напомним, в Бортничах водитель Renault въехал в электроопору. Мужчина только вышел на работу из отпуска и сел за руль пьяным. Пока копы оформляли ДТП, он разулся и уснул на заднем сидении патрульного авто.