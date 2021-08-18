В Киеве на улице Гринченко ограничат движение почти на месяц: схема

На улице Николая Гринченко начинается средний ремонт.
В Киеве с 21:00 18 августа до 15 сентября на улице Николая Гринченко частично ограничат движение.
Об этом сообщает "Киевавтодор".
Как информирует коммунальная корпорация, на улице Николая Гринченко начинается средний ремонт. Будут ремонтировать участок от улицы Владимира Брожко к дому №8 на улице Гринченко (часть улицы в пределах Голосеевского района).
Ранее дорожники уже отремонтировали участок улицы Гринченко от улицы Брожко до улицы Саперно-Слободской.
Во время работ движение будет частично ограничено.
"Киевавтодор" просит прощение за неудобства.
Напомним, в Киеве для репетиции Дня Независимости перекроют ряд улиц: где нельзя будет проехать.