В Киеве на улице Гринченко ограничат движение почти на месяц: схема

В Киеве на улице Гринченко ограничат движение почти на месяц: схема

На улице Николая Гринченко начинается средний ремонт.

В Киеве с 21:00 18 августа до 15 сентября на улице Николая Гринченко частично ограничат движение.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

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Как информирует коммунальная корпорация, на улице Николая Гринченко начинается средний ремонт. Будут ремонтировать участок от улицы Владимира Брожко к дому №8 на улице Гринченко (часть улицы в пределах Голосеевского района).

Ранее дорожники уже отремонтировали участок улицы Гринченко от улицы Брожко до улицы Саперно-Слободской.

КГГА

Во время работ движение будет частично ограничено.

"Киевавтодор" просит прощение за неудобства.

Напомним, в Киеве для репетиции Дня Независимости перекроют ряд улиц: где нельзя будет проехать.

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