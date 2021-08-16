В Киеве парализована работа Инспекции по парковке — руководству сообщили о подозрении

Расследование касается событий 2019-2020 годов.
В Киеве парализована работа Инспекции по парковке.
Министерство внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой сообщили о подозрении руководству и ряду работников Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем телеграмм-канале.
Усов отметил, что расследование касается событий 2019-2020 годов.
"Меня проинформировали, что сейчас Инспекция обезглавлена и практически парализована. Серверы и рабочие станции Инспекции удалены. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах и полосах общественного транспорта", — отметил заместитель председателя КГГА.
По его словам, согласно открытым следствием документами, Национальная полиция проверяет факты якобы превышение служебного положения руководством Инспекции в 2019-2020 гг.
"Киевская городская государственная администрация открыта к органам предварительного расследования, — отметил Константин Усов. — Действует принцип полной готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами. В то же время необходимо как можно быстрее возобновить деятельность Инспекции. Хаос на улицах, беспорядок на въездах в больнице, запаркованные полосы общественного транспорта и анархия на пешеходных переходах — недопустимы ".
Как известно, 13 августа сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции провели обыски в помещениях КП "Киевтранспарксервис", Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и помещениях компаний, которые предоставляют услуги по эвакуации.
В КГГА такие массовые обыски считают политической акцией и системным давлением на городскую власть с целью ее дискредитации. Ведь парализованная работа коммунальных предприятий и структурных подразделений создает препятствия для осуществления важных для города и киевлян проектов.
Попутно отметим, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена судом.
Напомним, в конце июня Государственная фискальная служба провела обыски в "Киевпастрансе". Обыски проводились по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.
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