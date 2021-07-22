В Киеве пассажиры толкали троллейбус и "въехали" в Nissan: видео

В Киеве пассажиры толкали троллейбус и "въехали" в Nissan: видео

Автопроисшествие существенно осложнило движение другим участникам.

В Киеве пассажиры толкали троллейбус и "въехали" в Nissan.

Событие произошло на Севастопольской площади.

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Об этом сообщила Патрульная полиция Киева и обнародовала видео.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Автопроисшествие также существенно осложнило движение другим участникам.

Недавно на Севастопольской площади произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля Nissan Транспортные средства получили механические повреждения. Автопроисшествие также существенно осложнила движение другим участникам. Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Хотите знать еще больше? Следите за нами в нашем telegram-канале: https://t.me/kyivpatrol #Kyivpatrol Опубликовано Патрульная полиция Киева Четверг, 22 Июля 2021

Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, в Киеве действующая судья совершил ДТП: она протаранила электроопору и врезалась в дерево. По словам очевидцев, от женщины пахло алкоголем.

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