В Киеве пьяный водитель на Ford врезался в дерево и вылетел на дорогу: умерла 20-летняя пассажирка (фото)

В Киеве пьяный водитель на Ford врезался в дерево и вылетел на дорогу: умерла 20-летняя пассажирка (фото)

Водителя арестовали на два месяца.

Виновник смертельной ДТП в Киеве на Березняках арестован на два месяца.

Пьяный водитель иномарки в ночь на 17 июля 2021 года совершил смертельное ДТП на ул. Березняковской в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, водитель автомобиля Ford Fusion, находясь в состоянии алкогольного опьянения (тест драгера показал 1,67 промилле алкоголя в крови) и двигаясь с превышением скорости, не смог среагировать на закругления проезжей части, связался с бордюрным камнем, и, выехав за пределы проезжей части, врезался в дерево. в дальнейшем автомобиль, находясь в неуправляемом состоянии, улетел на проезжую часть и остановился", — говорится в сообщении.

В результате аварии 20-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где вскоре умерла.

Водителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 43-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения) УК Украины.

17 июля 2021 года Шевченковским районным судом Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в Киеве задержан водитель, который сбил насмерть женщину на скутере.

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