В Киеве среди улицы гниет суперкар стоимостью трехкомнатную квартиру (фото)

Автомобиль

Когда в киевском дворе появляется заброшенный Maserati Quattroporte Sport GT стоимостью $112 000, вопросов возникает гораздо больше, чем кажется. Роскошный автомобиль, оснащенный двигателем от Ferrari, уже долгое время гниет под открытым небом, превратившись в груду металлолома.

Об этом пишет Wheel-news.com.

Итальянская трагедия в киевском дворе

Этот Maserati Quattroporte пятого поколения — не просто авто, а заявление о статусе. Матовая зеленая окраска, 20-дюймовые диски и 400-сильный V8 от Ferrari. Но сегодня вместо рева двигателя он демонстрирует лишь слой грязи, приспущенные шины и мелкие повреждения. С авто даже сняли номера, что свидетельствует о его сомнительном прошлом.

Возможные сценарии

Бегство за границу: владелец мог спешно покинуть Украину в начале полномасштабного вторжения.

Уголовные разборки: уникальная модель могла стать «жертвой» корпоративных войн или конфисковать.

Банкротство: самая прозаическая версия — владелец просто не смог удерживать дорогую «игрушку» и отказался от нее.

Сколько стоит удерживать Maserati

Ежегодное обслуживание такого автомобиля в Украине стоит минимум $3-5 тысяч, не считая возможных поломок. Эксперты отмечают, что реальная стоимость владения может достигать $15-20 тысяч в год.

«Купить Maserati за $112 000 — это только начало расходов», — предупреждает wheel-news.

Судьба заброшенного суперкара в Киеве неизвестна. Он может быть восстановлен за $20-30 тысяч, но есть и другие менее оптимистичные варианты. Его могут утилизировать коммунальные службы, или же разобрать на запчасти. Сам двигатель Ferrari V8 отдельно стоит до $20 тысяч.

Эта история напоминает, что «статус — это не то, что ты купил, а то, как ты это удерживаешь».

