В Киеве столкнулись два полицейских автомобиля фото

В Киеве столкнулись два полицейских автомобиля фото

Люди в аварии не пострадали.

В Киеве столкнулись два полицейских автомобиля.

Двойная ДТП произошло в среду, 22 сентября, на проспекте Лобановского, 96.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, водитель патрульного авто Mitsubishi Outlander, выполняя неотложное служебное задание повышенной важности, допустил столкновение с патрульным полицейским автомобилем Toyota Prius, одним из последних в Киеве.

Люди в ДТП не пострадали.

На место аварии прибыли еще два полицейских автомобиля.

dtp.kiev.ua

Оформляет ДТП патрульная полиция.

Напомним, в июне в ДТП погиб патрульный Борисполя рядовой полиции Владислав Кирей. Патрульный ехал пассажиром в автомобиле, водитель которого предварительно не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автобусом. Полицейский погиб на месте. Владиславу было всего 24 года. У него осталась жена и 5-месячный ребенок.

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