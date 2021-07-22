В Киеве столкнулись Skoda и Acura: госпитализировали беременную женщину: видео

В Киеве столкнулись Skoda и Acura: госпитализировали беременную женщину: видео

В Skoda вместе с пострадавшей беременной были дети, они не пострадали.

В Киеве столкнулись Skoda и Acura. В результате аварии госпитализировали беременную женщину.

ДТП произошло 22 июля на проспекте Науки в Голосеевском районе.

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Об этом сообщает telegram-сообщество "Киев Сейчас".

"Беременная женщина была за рулем Skoda. В машине были еще двое детей, они не пострадали", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в городе Бровары Киевской области водитель грузовика Mercedes вылетел на встречную полосу и сбил мопед. Медики оперативно прибыли на место происшествия, госпитализировав парня и девушку. Водитель мопеда умер по дороге в больницу, за жизнь пассажирки борются врачи.

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