В Киеве таксист перевозил ребенка в багажнике: появилось видео

В Киеве таксист перевозил ребенка в багажнике: появилось видео

На видео видно, что мальчик сидит почти вплотную к заднему стеклу.

В Киеве водитель такси перевозил мальчика в багажнике автомобиля.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Автор видео пояснил в комментариях, что ребенка в багажнике такси он снял случайно. В пробке на улице Жилянской водитель двигался за машиной Uber в параллельном ряду, когда проехал вперед, включил камеру, и ребенок просто попала в кадр.

"Логика водителя Uber: если не нашлось детского автокресла — сажай ребенка в багажник", — говорится в подписи под видео.

На видео видно, что мальчик сидит почти вплотную к заднему стеклу.

Напомним, в Тарасовке под Киевом школьница выскочила на микроавтобус из-за припаркованной машины.

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