В Киеве травмированного в ДТП водителя заблокировало в авто: видео

Совместными усилиями патрульные деблокировали мужчину из автомобиля и передали медикам.
В Киеве водителя, который попал в ДТП и получил травму, заблокировало в авто.
Автопроисшествие с участием автомобилей Opel и Mercedes произошла 29 июля на улице Борщаговской.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
"На месте происшествия патрульные обнаружили, что одного из травмированных заблокировало в авто, из-за чего врачи не могли оказать ему помощь. Совместными усилиями патрульные деблокировали мужчину из транспортного средства и передали медикам", — говорится в сообщении.
В дальнейшем патрульные сопровождали карету скорой с потерпевшим в больницу, обеспечив беспрепятственный и быстрый проезд.
Также инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следственно-оперативную группу.
Напомним, в Киеве действующая судья совершил ДТП: она протаранила электроопору и врезалась в дерево. По словам очевидцев, от женщины несло алкоголем.