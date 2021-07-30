В Киеве травмированного в ДТП водителя заблокировало в авто: видео

В Киеве травмированного в ДТП водителя заблокировало в авто: видео

Совместными усилиями патрульные деблокировали мужчину из автомобиля и передали медикам.

В Киеве водителя, который попал в ДТП и получил травму, заблокировало в авто.

Автопроисшествие с участием автомобилей Opel и Mercedes произошла 29 июля на улице Борщаговской.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"На месте происшествия патрульные обнаружили, что одного из травмированных заблокировало в авто, из-за чего врачи не могли оказать ему помощь. Совместными усилиями патрульные деблокировали мужчину из транспортного средства и передали медикам", — говорится в сообщении.

В дальнейшем патрульные сопровождали карету скорой с потерпевшим в больницу, обеспечив беспрепятственный и быстрый проезд.

Также инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, в Киеве действующая судья совершил ДТП: она протаранила электроопору и врезалась в дерево. По словам очевидцев, от женщины несло алкоголем.

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