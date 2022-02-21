В Киеве в подземном паркинге обнаружили 19-летний кабриолет Aston Martin, полностью покрытый пылью: фото

Автомобиль сохранился в очень хорошем состоянии и теперь нуждается в детейлинге.

Речь идет об Aston Martin DB7 Vantage Volante 2003. Это заряженная версия кабриолета, которая под капотом 420 лошадиных сил.

Первый автомобиль марки с двигателем V12 был найден на одной из парковок Киева. Об этом на своей Facebook-странице сообщает блоггер Roma Urraco.

https://www.facebook.com/roma.urraco

Скорее всего, это единственный подобный автомобиль в Украине. Aston Martin годами не покидал подземный паркинг, поэтому его кузов покрыт толстым слоем пыли, а на его одометре за 19 лет появилось всего 39 тысяч километров. Поэтому этот автомобиль можно с уверенностью назвать капсулой времени.

Конечно, спорткару теперь понадобится серьезный детейлинг, но даже в таком виде понятно, что автомобиль сохранился в неплохом состоянии. Особо салон сможет порадовать любого коллекционера, ведь он идеален.

https://www.facebook.com/roma.urraco

Полгода назад этот автомобиль был замечен на досках по продаже авто за 58 тысяч долларов (примерно 1 624 000 грн). Но как мы видим, покупателя он так и не нашел. В нашей стране очень мало ценителей редких автомобилей, поэтому не каждый готов выложить достаточно солидную сумму за 19-летнее авто.

Самое главное в этом авто – это то, что оно стало первым в истории компании с двигателем V12. Двигатель – на 5.9 литра выдает 420 лошадиных сил и работает с надежной автоматической коробкой передач на 5 диапазонов. До первой сотни он разгоняется за 5.2 секунды.

Напомним, Aston Martin представил самый мощный люксовый кроссовер в мире.