В Киеве в результате ДТП в покореженном авто зажало водителя фото

В Киеве в результате ДТП в покореженном авто зажало водителя фото

Спасатели деблокировали мужчину и передали медикам скорой.

В Киеве в результате ДТП в покореженном авто зажало водителя.

Столичные спасатели деблокировали мужчину с автомобиля и передали медикам скорой.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"17 июля, в 14:24, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Соломенской, 5, в Соломенском районе столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие. А результате ДТП в легковом автомобиле был зажат водитель", — говорится в сообщении.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели 3-Государственной пожарно-спасательной части и части специальной пожарной техники отряда технической службы.

Как оказалось, в результате столкновения легкового автомобиля Skoda Oktavia и грузовика MAN водитель легкового автомобиля был зажат между сидением и панелью приборов. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к деблокированию водителя.

Управление ГСЧС Киева

Освободив мужчину, его передали работникам скорой медицинской помощи.

Кроме того, чтобы предупредить возгорание топлива, разлитого на проезжей части, были проведены работы по его смыванию.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать правоохранители.

Напомним, пьяный водитель Ford Fusion в ночь на 17 июля совершил смертельное ДТП на ул. Березниковский в Днепровском районе столицы. В результате аварии 20-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где вскоре умерла.

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