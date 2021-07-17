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В Киеве в результате ДТП в покореженном авто зажало водителя фото

В Киеве в результате ДТП в покореженном авто зажало водителя фото

Спасатели деблокировали мужчину и передали медикам скорой.

В Киеве в результате ДТП в покореженном авто зажало водителя.

Столичные спасатели деблокировали мужчину с автомобиля и передали медикам скорой.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"17 июля, в 14:24, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в  Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Соломенской, 5, в Соломенском районе столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие. А результате ДТП в легковом автомобиле был зажат водитель", — говорится в сообщении.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели 3-Государственной пожарно-спасательной части и части специальной пожарной техники отряда технической службы.

Как оказалось, в результате столкновения легкового автомобиля Skoda Oktavia и грузовика MAN водитель легкового автомобиля был зажат между сидением и панелью приборов. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к деблокированию водителя.

© Управление ГСЧС Киева
Управление ГСЧС Киева

Освободив мужчину, его передали работникам скорой медицинской помощи.

Кроме того, чтобы предупредить возгорание топлива, разлитого на проезжей части, были проведены работы по его смыванию.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать правоохранители.

Напомним, пьяный водитель Ford Fusion в ночь на 17 июля совершил смертельное ДТП на ул. Березниковский в Днепровском районе столицы. В результате аварии 20-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где вскоре умерла.