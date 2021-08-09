В Киеве водитель на Volkswagen залетел в цветочный киоск: видео

Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.
В Киеве водитель на Volkswagen залетел в цветочный киоск.
ДТП произошло 9 августа на бульваре Перова, в сторону ТЦ Квадрат.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.
На Перова, в сторону ТЦ Квадрат, водитель #Volkswagen залетел в цветочный киоск. Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.Опубликовано Киев Оперативный понедельника, 9 августу 2021
Напомним, 6 августа водитель на BMW X5 разгромила парикмахерскую и магазин цветов.