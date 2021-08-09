В Киеве водитель на Volkswagen залетел в цветочный киоск: видео

Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.

В Киеве водитель на Volkswagen залетел в цветочный киоск.

ДТП произошло 9 августа на бульваре Перова, в сторону ТЦ Квадрат.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.

На Перова, в сторону ТЦ Квадрат, водитель #Volkswagen залетел в цветочный киоск. Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется. Опубликовано Киев Оперативный понедельника, 9 августу 2021

Напомним, 6 августа водитель на BMW X5 разгромила парикмахерскую и магазин цветов.

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