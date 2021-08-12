В Киеве водитель пытался скрыться с места ДТП на пылающем автомобиле: фото

После ДТП Volkswagen скрылся с места с поврежденным радиатором и вскоре загорелся.
В Киеве водитель пытался скрыться с места ДТП на пылающем автомобиле.
Ночью патрульные получили вызов про ДТП без пострадавших, а при движении наткнулись на автомобиль Volkswagen, горящий на проспекте Победы.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
"Инспекторы установили, что именно он (водитель Volkswagen — ред.) стал виновником ДТП. Очевидцы происшествия сообщили, что после ДТП Volkswagen скрылся с места с поврежденным радиатором и вскоре загорелся. Пассажир сбежал, а водителя остановили неравнодушные граждане. Возгорание ликвидировали спасатели", — говорится в сообщении патрульной полиции.
У водителя патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.
На мужчину патрульные составили три протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.
Напомним, в Киеве водитель на Volkswagen залетел в цветочный киоск.