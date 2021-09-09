В Киеве водитель самоката заблокировал автомобиль Audi, который ехал по тротуару: фото

В Киеве водитель самоката заблокировал автомобиль Audi, который ехал по тротуару: фото

Владелец авто на появление препятствия отреагировал крайне негативно.

В Киеве водитель самоката заблокировал машину Audi, которая ехала по тротуару.

Происшествие произошло на Позняках.

Об этом сообщил один из столичных Telegram-каналов.

Audi двигалась по пешеходной зоне и пыталась объехать огромную пробку. Владелец машины на появление препятствия в виде самоката отреагировал крайне негативно. Водитель Audi требовал его пропустить. Пассажир автомобиля пытался применить силу к самокатчику и доказывал, что нет ничего плохого в езде по тротуару.

Также мужчины говорили самокатчику, что он нарушил правила дорожного движения, поскольку не передвигается по велодорожку или проезжей части.

Участники конфликта вызвали полицию.

Патрульным водитель заявил, что выехал на тротуар и проехал ним несколько метров, поскольку его машина "сломалась". Или что на тротуар его вывел навигатор. Также говорил, что заехал сюда, чтобы остановиться. Патрульные несколько раз ловили автомобилиста на лжи.

В конце концов копы выписали нарушителю штраф.

Напомним, в Киеве парень бегал по крышам автомобилей, когда те стояли в пробке. Он повредил 10 авто.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку