В Киеве водитель Volkswagen сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу на красный свет

В Киеве водитель Volkswagen сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу на красный свет

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, ее личность устанавливается.

В Киеве водитель Volkswagen сбил женщину, которая переходила дорогу на красный свет. От полученных травм пострадавшая умерла на месте происшествия.

ДТП произошло во вторник, 14 сентября, на Кольцевой дороге, в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, 1995 года рождения, совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в установленном месте на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Сейчас ее личность устанавливается", — говорится в сообщении.

Следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого трагического события.

Напомним, на Столичном шоссе в Киеве столкнулись восемь машин: пострадали пять человек, среди них — ребенок.

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