В Киеве водитель выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП: алкоголь в 10 раз превышал допустимый уровень (фото)

В Киеве водитель выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП: алкоголь в 10 раз превышал допустимый уровень (фото)

Водитель Volkswagen пояснил патрульным, что заснул во время вождения.

В Киеве водитель выехал на встречную полосу и вызвал ДТП. Оказалось, что мужчина был пьян: алкоголь в 10 раз превышал допустимый уровень.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Авария произошла в ночь на воскресенье, 5 сентября, на проспекте Академика Глушкова с участием автомобилей Hyundai и Volkswagen. Водитель последнего выехал на полосу встречного движения. К счастью, в ДТП никто не получил повреждений.

Водитель Volkswagen объяснил патрульным, что заснул во время вождения.

Инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.

"Результат осмотра мужчины на состояние опьянения — 2,10 промилле, что более чем в 10 раз превышает допустимый уровень", — говорится в сообщении патрульной полиции.

Патрульные составили на мужчину протоколы: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, в Киеве таксист подвез к гостинице "Президент" двух итальянок. После того как с ним расплатились, он толкнул, а потом и ударил одну из них, ногами забивая очки, которые слетели с женщины от удара. Свое агрессивное поведение объяснил тем, что ему нужно зарабатывать деньги. Он ожидал большую сумму.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку