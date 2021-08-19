В Киеве водителю, который угрожал патрульным оружием, светит три года за решеткой

В Киеве водителю, который угрожал патрульным оружием, светит три года за решеткой

В отношении мужчины начато уголовное производство.

В Киеве на Печерске водитель авто не смог проехать по улице в связи с перекрытием движения из-за репетиции военного парада 18 августа. Он достал пистолет и начал угрожать полицейским, которые регулировали дорожное движение.

За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

ЧП произошло на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген" не смог проехать в нужном направлении в связи с перекрытием дорожного движения в центре столицы. Находясь в салоне автомобиля, мужчина достал предмет, похожий на оружие, и начал угрожать полицейским", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители сразу прекратили действия правонарушителя, а для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Сотрудники полиции пообщались со свидетелями и очевидцами события, а также пересмотрели видео с камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный город".

Нарушителем оказался уроженец Черниговской области, 2000 года рождения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места происшествия правоохранители изъяли травматический пистолет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, что всего на Крещатике запланировано проведение трех репетиций, следующие состоятся 20 и 22 августа. В эти дни от 15:30 до 1:15 будет временно ограничено движение и изменены маршруты общественного транспорта.

Новости Украины: киевлянин пытался попасть на репетицию парада, угрожая копам пистолетом

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