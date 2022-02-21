В краш-тесте разбили электрический гиперкар за два миллиона евро: результат сильно поразил (видео)

Эта модель является самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Хорватская компания Rimac провела финальные краш-тесты электрического гиперкара Nivera .

Соответствующее видео с испытанием этой модели на безопасность появилось на YouTube-канале Carwow.

Эти тесты позволят завершить сертификацию модели на американском и европейском рынках. Создатели гиперкара провели 45 технических испытаний, в которых участвовало десять прототипов.

Во время предыдущих краш-тестов разработчики проверяли на прочность конструкцию во время лобового столкновения о недеформированный барьер, а также имитировали аварии с другими транспортными средствами. На завершающей стадии электрический Rimac Nevera столкнули с боковой частью кузова с фонарным столбом на скорости 35 километров в час. Специалисты продемонстрировали, что даже в момент столь серьезного удара конструкция гиперкара обеспечивает безопасность пассажира. Причем после столкновения инженеры смогли без проблем открыть помятую дверь.

Во время краш-теста манекен, который имитировал пассажира, испытал перегрузку в 25g, однако остался невредимым. По словам разработчиков, предварительное цифровое моделирование аварий позволило специалистам заранее спрогнозировать их результаты. Благодаря расчетам инженеры построили гиперкар, удельная жесткость кузова на вращение которого составила 70 000 Нм/градус, что почти вдвое превышает характеристики других суперкаров. Это означает, что электрический Rimac Nevera является самым крепким автомобилем из когда-либо созданных.

Добавим, что движущей силой для Rimac Nevera, официально представленного в середине 2021 года, стала установка с четырьмя электромоторами, суммарно выдающая 1 914 л. с. и 2360 Нм. Этой мощности достаточно, чтобы разогнать 2150-килограммовый гиперкар с места до первой "сотни" за 1,97 секунды, а до 300 км/ч – за 9,3 секунды. На четверть мили (402 метра) у него уходит 8,3 секунды, а максимальная скорость составляет 412 км/ч.

Моторы питаются от большой батареи емкостью 120 кВт-ч. По словам производителя, этого достаточно, чтобы обеспечить до 550 километров хода на одной зарядке по циклу WLTP. Пополнить запас энергии от 0 до 80 процентов можно за 22 минуты.

Тираж Rimac Nevera ограничен всего 150 экземплярами стоимостью в два миллиона евро каждый.