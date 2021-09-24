В Крюковщине под Киевом во второй раз за полгода горели автомобили в ЖК Paradise Avenue: фото

В Крюковщине под Киевом во второй раз за полгода горели автомобили в ЖК Paradise Avenue: фото

Огонь повредил пять машин.

В Крюковщине под Киевом во второй раз за полгода горели автомобили в ЖК Paradise Avenue. Огонь повредил пять машин.

Событие произошло в ночь на 24 сентября.

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Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua и обнародовал фото.

"Ночной пожар под Киевом в Крюковщине, второй раз за полгода горят машины, ЖК Paradise Avenue. Первый раз в июле сгорело несколько автомобилей, а сегодня пострадали пять машин. Местные жители говорят, что горят они не просто так. Но от чего на самом деле вспыхивали автомобили, установит следствие. На месте работали бойцы ГСЧС ", — говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом на Варшавской трассе водитель заживо сгорел в автомобиле.

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