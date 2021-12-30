В лесу нашли уникальную коллекцию заброшенных классических автомобилей: видео

Там удалось увидеть десятки винтажных экземпляров.

В Сети опубликовали видеозапись, автор которой обнаружил в глухой гуще леса старый амбар с уникальной коллекцией заброшенных классических автомобилей.

Соответствующий ролик появился на YouTube-канале IMSTOKZE.

Судя по первой части видео, на месте леса когда-то была дорога. Об этом свидетельствуют несколько старых дорожных знаков. Через некоторое время автор ролика приходит к заброшенному амбару, возле которой под тентом припаркован раритетный Nissan Almera. Заглянув внутрь, мужчина обнаружил целую коллекцию винтажных автомобилей, среди которых несколько Porsche 911 и 365 и разные модели Jaguar.

Кроме того, обойдя вокруг здания, на глаза блоггеру попали раритетные Lotus, Bentley, Aston Martin, Sunbeam-Talbot и другие винтажные модели, которые не удалось идентифицировать. Кому принадлежат заброшенные автомобили, а также расположение уникальной коллекции автор не раскрыл.

Все машины покрыты толстым слоем пыли и ржавчиной. Судя по состоянию, раритетные транспортные средства простаивают не одно десятилетие.

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