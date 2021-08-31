В мире из-за риска возгорания отзывают популярный электрокар, но не в Украине: что делать владельцам авто

В мире из-за риска возгорания отзывают популярный электрокар, но не в Украине: что делать владельцам авто

Отправить машину на замену аккумулятора будет очень дорого.

Недавно General Motors объявила о временном прекращении продаж и отзыве по всему миру около 142 тысяч электрокаров Chevrolet Bolt 2017-2021 годов выпуска, так как они имеют дефекты в аккумуляторе и могут загореться.

Владельцам машин предлагают бесплатно заменят батареи, чтобы предотвратить риск возникновения пожара. Как сообщает сайт UBR, для этого нужно обратиться к автодилерам, но в Украине нет такой возможности, потому что у нас электромобиль официально не продается.

Первичную регистрацию в стране получили 27 732 Bolt, и определенное их количество выпущено с 2017 по 2019 год, поэтому они претендуют на замену аккумулятора.

Каждый автомобиль имеет закрепленный за собой уникальный VIN-код, поэтому можно самостоятельно проверить, подлежит ли конкретная машина отзывной кампании.

Это можно сделать на сайте GM. После ввода кода вам выдадут данные об авто и возможность воспользоваться программой отзыва и ремонта. UBR проверили там некоторые электрокары, которые есть на вторичном рынке Украины, и обнаружили, что эти авто не подлежат отзыву.

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Если же окажется, что автомобилю таки надо заменить батарею, то отправить его GM возможно только в случае его приобретения на аукционе целых авто (Manheim). Если Bolt приобрели битым с аукциона Copart, то на него не будет распространяется гарантия.

Однако даже в первом случае нужно будет отправить машину в США и обратиться в авторизованный сервис. Этот процесс займет не менее месяца и на это придется потратить несколько тысяч долларов.

В таком случае есть несколько советов, как самостоятельно предотвратить возгорание электромобиля. Пожар происходит из-за порванного анодного язычка и сложенного сепаратора в аккумуляторе. Другие элементы батареи не имеет дефектов, поэтому не все Bolt опасны, и в общем эта проблема очень редкая.

Чтобы снизить риск возгорания, как минимум до прохождения ремонта в рамках отзывной кампании, в GM советуют владельцам Bolt заряжать машину до 90%, и использовать режимы Hilltop Reserve (модели 2017-18 г.) и Target Charge Level (2019 г.).

Также, по их словам, стоит заряжать авто чаще, избегать разряда аккумулятора ниже 113 км запаса хода, не оставлять электрокар на зарядке в помещении на ночь, а также парковаться только на открытом пространстве.

Напомним, что GM объявили отзывную кампанию 18 августа.

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