В мире к 2040 году две трети продаж автомобилей будут приходиться на электрокары — Bloomberg

В мире к 2040 году две трети продаж автомобилей будут приходиться на электрокары — Bloomberg

Больше всего "зеленых" авто будет в Европе и Китае.

В мире к 2040 году на электрокары будет приходиться две трети продаж всех автомобилей.

Об этом сообщают аналитики BloombergNEF.

Они считают, что в ближайшие 20 лет продажи электромобилей резко возрастут — с 3 миллионов в 2020 году до 66 миллионов в 2040-м. Больше всего "зеленые" машины будут доминировать в Европе и Китае.

Bloomberg

В то же время автомобили с ДВС, по мнению аналитиков, уже достигли пика своих продаж, и их количество будет уменьшаться.

В BloombergNEF отмечают, что развитие электромобилей ускоряется благодаря улучшению аккумуляторов и их стоимости, увеличению количества пунктов зарядки и государственной политике, которая стимулирует отказываться от авто с двигателями внутреннего сгорания.

В то же время, если некоторые страны собираются достичь своих целевых показателей по выбросам в ближайшие 30 лет, им нужно еще многое сделать.

Bloomberg

Ранее сообщалось, что General Motors, Ford и Stellantis планируют к 2030 году значительно увеличить продажи электромобилей.

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