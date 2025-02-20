В МВД назвали причину, почему будущие водители массово проваливают экзамены на права

Только 21% кандидатов успешно сдают теоретический экзамен с первой попытки, а еще меньше – 16% – проходят практический экзамен. Будущие водители чаще ошибаются на нерегулируемых перекрестках, при распознавании дорожной разметки и жестов регулятора.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Павел Сорока в комментарии Коммерсант украинский.

Сорока отметил, что статистика свидетельствует о недостаточном уровне подготовки. С начала года почти 73 тысячи теоретических экзаменов было проведено, но только 27% кандидатов, которые готовились самостоятельно, сдали его с первой попытки. Среди выпускников автошкол этот показатель еще ниже - 18%.

В то же время в 93 тысяч практических экзаменов только 16% были успешными с первой попытки. Основные ошибки на практике включают несвоевременную подачу сигнала поворота, неуверенность в маневре и непредоставление преимущества пешеходам.

По словам Сороки, кандидаты в водители часто делают ошибки на теоретическом экзамене, в частности в вопросах о проезде нерегулируемых перекрестков, дорожных знаках и разметке, а также сигналах регулировщика. На практическом экзамене наиболее распространенными ошибками являются несвоевременная подача сигнала поворота, неуверенность в безопасности маневра и непредоставление преимущества пешеходам. Иногда экзаменаторы вынуждены вмешиваться, чтобы избежать столкновений на дороге.

Согласно Павлу Сороке, контроль за экзаменами усилился. В кабинетах для теоретических экзаменов установлены камеры, фиксирующие как видео, так и аудио, а также применяется система Face ID для идентификации кандидатов.

"Хотел бы обратиться к кандидатам в водители: не доверяйте так называемым "помощникам", которые гарантируют успешную сдачу экзамена. Контроль над процессом очень жесткий, и любые нарушения будут выявлены. Если аналитика покажет, что были допущены нарушения, ваше удостоверение может быть аннулировано, а вы сами привлечены к административной или даже уголовной ответственности", – добавил Сорока.

Напомним, Рада приняла новый запрет для водителей в Украине: где теперь нельзя ездить.

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