В МВД рассказали, могут ли украинцы с просроченными водительскими правами ездить по дорогам

Штрафы за это во время военного положения не предусмотрены.

Водители, у которых истек срок действия водительского удостоверения во время военного положения, могут и дальше передвигаться по дорогам Украины без ограничений. Такие документы автоматически продолжают действовать до завершения военного положения.

Об этом сообщили в главном сервисном центре МВД.

Важно, что штрафы за управление транспортным средством с просроченным удостоверением в этот период не предусмотрены. Это решение позволяет водителям избежать бюрократических затруднений в сложное для страны время.

Однако после окончания военного положения водителям нужно будет своевременно обновить документы во избежание нарушений.

Обменять просроченное водительское удостоверение можно в сервисном центре МВД или онлайн через электронный кабинет водителя. Также обменять водительские права можно в отделении Укрпочты, заказав курьерскую доставку или получив в сервисном центре МВД. Срок предоставления услуги офлайн – в течение рабочего дня, стоимость – около 572 грн. Для онлайн-замены срок обработки заявки составляет 10 рабочих дней, а доставка документов может занять до 5 дней в зависимости от выбранного способа.

Напомним, ранее мы писали о том, еще владельцы водительских прав, выданных до 2013 года, могут быстро и удобно обменять документ.

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