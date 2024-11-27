В полиции ответили, будут ли менять все старые светофоры

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий прокомментировал информацию относительно так называемых "изумрудных" светофоров.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, новая редакция ДСТУ 4092:2024 не предусматривает принципиальные изменения в работе светофоров.

Основная цель обновленного стандарта — гармонизация с европейскими нормами.

Шевронные стрелки на линзах светофоров.

Более насыщенный зеленый цвет, приведенный к европейским стандартам.

Ввод велосипедных светофоров со значком велосипеда.

Совместные велопешеходные светофоры.

Таймеры обратного отсчета времени на всех типах светофоров, включая велосипедные.

Он также уточнил, что речь идет только о стандартах для будущих реконструкций и строительства, и замена всех старых светофоров не предполагается.

Напомним, с 1 мая 2025 года в Украине начнется обновление светофоров согласно новым стандартам.

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