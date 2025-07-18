В Одессе засветился супервнедорожник за 9 миллионов: ездит даже по воде

BYD Yangwang U8 / © Фото из открытых источников

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На улицах Одессы был замечен необычный внедорожник — один из первых в Украине экземпляров роскошного китайского гибрида BYD Yangwang U8. Это флагманская модель премиального суббренда BYD, которая пока доступна в Украине только через неофициальных поставщиков. Стоимость такого авто — ориентировочно 9 миллионов гривен.

Об этом пишет mauto.

Новинка поражает не только размерами (длина более 5 метров), но и техническими характеристиками. Под капотом — 2-литровый бензиновый мотор в сочетании с четырьмя электродвигателями и тяговым аккумулятором на 49 кВтч. Общая мощность установки — почти 1200 л.с., а крутящий момент — 1280 Нм.

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«Авто создано для комфорта и экстремальных условий. Она разгоняется до сотни за 3,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч», — говорится в сообщении.

BYD U8 имеет полный электрический запас хода до 180 км, а суммарно способен преодолеть до 1000 км без остановки. Но больше всего поражает функция плавания — благодаря особому днищу автомобиль может двигаться по воде со скоростью до 3 км/ч и сохранять плавучесть до 30 минут.

«Благодаря управляемым задним колесам авто способно разворачиваться на месте или даже ехать в сторону. Это настоящий прорыв в сегменте SUV», — отмечают эксперты.

Внутри салон BYD U8 напоминает кабину космического шаттла: три цифровых дисплея, премиальные материалы, полностью электронное управление. Пневмоподвеска позволяет изменять дорожный просвет в диапазоне от 180 до 230 мм, что обеспечивает адаптивность на любом покрытии.

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Официально эта модель еще не представлена в Украине, однако первые экземпляры появляются в больших городах. Специалисты полагают, что она станет одной из самых заметных премьер китайского автопрома последних лет.

Напомним, в первой половине 2025 года украинцы приобрели более 7 тысяч легковых автомобилей китайского производства, причем подавляющее большинство — новые электромобили.

За шесть месяцев в Украину импортировали 7318 машин из КНР — это на 0,4% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Из них 5963 были новыми, что на 12% больше, а 1355 — подержанными, их количество уменьшилось на 31%. Доля электрокаров в общем объеме составляет 85%.